Мощный ответ Путину: как базы по стандартам НАТО кардинально изменят жизнь Донбасса

Украина

Неделю назад жителей Северодонецка разбудила канонада, которая, как оказалось, доносилась из Золотого, где шел бой с террористами «ЛНР». Это событие сделало еще более актуальным недавнее заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о строительстве на Донбассе баз по стандартам НАТО.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке» — заявил Андрей Загороднюк.

Слова министра вызвали резонанс не только в Украине.

Новость сразу стала поводом для настоящей истерии в росСМИ. Так, на телеканале «Россия-1» особое возмущение почему-то вызвало то, что это строительство, по словам пропагандистов Кремля, будет частично финансироваться США. Хотя, казалось бы, какая разница, откуда поступает финансирование, важнее-то конечный результат. Или на строительство баз исключительно за счет украинского бюджета рупоры Кремля отреагировали бы более благосклонно?!

Еще дальше пошел бывший главарь боевиков «ДНР» Александр Ходаковский. Он даже не стал разделять понятия «базы НАТО» и «базы по стандартам НАТО», а предпочел трактовать их как одно и то же.

«Мы давно предлагали России на вполне компетентном уровне признать наши республики и разместить военные базы на нашей территории по договоренности, как это сделано в Южной Осетии или в Абхазии. Мы бы только выиграли, если бы здесь официально присутствовали российские военные. Я думаю, что попытка реализовать планы по открытому размещению военных баз США, возможно, подтолкнет Россию к этим действиям», — заявил Ходаковский изданию EADaily.

Такая реакция врагов Украины только подтверждает, что появление военных баз на Донбассе — это правильное решение.

Но к планам Минобороны неоднозначно относятся и в регионах, где предстоит анонсированное Загороднюком строительство.

Что беспокоит население

Главные переживания у жителей вызывает то, что в связи со строительством баз рядом с городами будут размещены крупные склады боеприпасов. Еще слишком свежи впечатления о взрывах, которые гремели Балаклее, Сватово и других местах Украины в последние годы.

Такие разговоры нередко приходится слышать в Северодонецке. Проблема усугубляется также тем, что поблизости расположены крупные промышленные предприятия, агрегаты которых сами по себе являются взрывоопасными. Скажем, производство удобрений на Северодонецком «Азоте» весной 2014 года было остановлено именно из соображений безопасности. Попадание снаряда в хранилище аммиака могло привести к катастрофическим последствиям не только для города, но и для всего региона. Все это требует повышенных мер безопасности при создании баз.

С другой стороны, строительство баз значительно повысит безопасность местных жителей в случае обострений на линии фронта. Хотя в Мариуполе и Северодонецке в последнее время стало спокойнее, но временами доносящаяся до городов канонада напоминает, что это спокойствие может очень быстро улетучиться.

Почему Донбассу выгодно строительство баз по стандартам НАТО

Преимуществ в решении Минобороны явно больше, чем недостатков. Возведение баз НАТО может стать именно тем импульсом, которого не хватает для начала восстановления инфраструктуры. Пока глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о возможности создания «экономического хаба» на Донбассе, роль своеобразного толчка к развитию может выполнить строительство военных объектов.

Одна из основных проблем Донбасса — дороги. Они всегда были в плохом состоянии, но за годы войны превратились в настоящий кошмар. Это особенно остро ощущается даже при сравнении с трассами Центральной и Западной Украины, хотя они тоже очень далеки от идеальных.

По стандартам НАТО военные базы должны иметь качественное транспортное сообщение. Именно это было одним из приоритетов при строительстве объектов Альянса, к примеру, в Польше. Чтобы реализовать такое требование на Донбассе, необходимы внушительные и затратные дорожные работы, но в результате восстановленными трассами смогут пользоваться не только военные, но и все жители.

При строительстве баз НАТО в приоритете и расположение поблизости аэродрома. Если в Мариуполе есть действующий аэропорт, то в Северодонецке ситуация сложнее. Формально аэропорт там есть, но он давно не работает. Да и его взлетная полоса не подходит для большинства современных самолетов. Так что потребуется радикальная реконструкция, но раз стандарты НАТО обязывают, то она, по идее, должна быть проведена. Все это значительно усовершенствует транспортную развязку нынешнего административного центра Луганской области и всего региона.

Еще одна болезненная проблема области — жилищное строительство. Много говорилось о программах по строительству домов для переселенцев, но на деле это оказалось малоэффективным. Однако военная база потребует размещения офицеров и их семей, что приведет к оживлению в строительной сфере. Это должно стать стимулом и для местных властей — наконец-то начать активнее действовать в обеспечении населения жильем.

Создание мощной военной инфраструктуры потребует также стабильного электроснабжения, а именно отсутствие резервного подключения — причина, по которой сейчас на крупных заводах Луганщины невозможна безопасная работа агрегатов. Строительство военных объектов позволит быстрее решить и эту проблему.

Развитие культуры

Строительство военных баз на Донбассе должно простимулировать еще один важный процесс — культурное развитие региона. Украинские деятели искусства часто ездят с концертами и творческими вечерами в поддержку военных. Наличие военных баз вблизи крупных городов поспособствует «попутному» проведению концертов и для гражданских. А культурный обмен населения Донбасса с другими регионами Украины — это именно то, что помогает выиграть борьбу за умы людей, в первую очередь, молодежи.

Здесь уже должны будут активизироваться местные власти Северодонецка и Мариуполя, а также областные администрации — озаботиться предоставлением концертных площадок для артистов. Необходимость воздействия на народ с подмостков понимают и с другой стороны линии разграничения. Не случайно на оккупированную часть Донбасса зачастили деятели российского шоу-бизнеса, которые внезапно воспылали любовью к Донецку и Луганску. Хотя тот же Захар Прилепин до 2014 года предпочитал тусоваться в Киеве, а не в ставшем близком его сердцу краю терриконов.

Но главное следствие строительства в Мариуполе и Северодонецке — это создание настоящего форпоста страны. Появление мощных военных баз покажет местному населению, что Донбасс действительно украинский, и никто его не будет разменивать. А значит, даже если Минские договоренности будут выполнены и произойдет реинтеграция оккупированной части Донбасса, сторонники «русского мира» не посмеют поднять голову и диктовать свое мнение, как это произошло в 2014 году. Новые базы станут веским ответу и Путину, и его сторонникам в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина целенаправленно идет к полноценному членству в НАТО, и пояснил, как страна может повысить свой статус в Североатлантическом альянсе.



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