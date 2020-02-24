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В России в воинской части нашли мумию
В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области России на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об говорится в сюжете РЕН ТВ.
Труп обнаружил солдат-контрактник во время обхода территории заброшенного здания академии. Тело мужчины, которое напоминало мумию, находилось в канализационном люке. На вид погибшему было 25−30 лет.
Предположительно, смерть наступила около года назад.
Следов насильственной смерти криминалисты не обнаружили. Труп отправили в морг для установления причины смерти.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Днепре, где пожилую женщину близкие заморили голодом и довели ее до состояния мумии. В больнице спасти женщину не удалось — крайне истощенная пациентка скончалась. При похожих обстоятельствах скончалась пожилая женщина в Хмельницкой области. А на Закарпатье мать заморила голодом двухлетнего ребенка-инвалида.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..