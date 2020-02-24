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В России в воинской части нашли мумию

14:47 24 февраля 2020 1094
скорая на территории заброшенной академии
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области России на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об говорится в сюжете РЕН ТВ.

Труп обнаружил солдат-контрактник во время обхода территории заброшенного здания академии. Тело мужчины, которое напоминало мумию, находилось в канализационном люке. На вид погибшему было 25−30 лет.

Предположительно, смерть наступила около года назад.

Следов насильственной смерти криминалисты не обнаружили. Труп отправили в морг для установления причины смерти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Днепре, где пожилую женщину близкие заморили голодом и довели ее до состояния мумии. В больнице спасти женщину не удалось — крайне истощенная пациентка скончалась. При похожих обстоятельствах скончалась пожилая женщина в Хмельницкой области. А на Закарпатье мать заморила голодом двухлетнего ребенка-инвалида.


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скорая на территории заброшенной академии

В России в воинской части нашли мумию

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