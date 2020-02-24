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Умерла самая старая в Украине собака: что известно о таксе-рекордсменке
В понедельник, 24 февраля, умерла такса Нора, внесенная в Национальный реестр рекордов и признанная старейшей собакой Украины.
Как сообщает руководитель проекта Лана Ветрова, Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней. «Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением … Такая долгая жизнь — это достойный пример любви и заботы человека», — пишет руководитель Национального реестра рекордов в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 января в Киеве зафиксирован новый рекорд Украины — в течение 11 часов 39 минут 80-летний подполковник в отставке Василий Ототюк прочел 12 730 строк из произведений 78 поэтов.
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