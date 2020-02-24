Водитель вызвал "скорую" и уехал: киевлянка получила переломы ног, выпав на ходу из маршрутки

Происшествия

В Киеве женщина выпала из маршрутки и оказалась в больнице с переломами обеих ног. О произошедшем в соцсети сообщил ее родственник Алексей. По словам мужчины, инцидент случился еще 20 февраля.

- Но мы об этом узнали только сейчас, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей. - Это произошло в 8.20. Как известно, в Киеве это час пик, в такое время маршрутки переполнены. Сестра жены была в маршрутке № 545, которая едет от метро «Дарница» до Харьковского массива. Салон был переполнен, она стояла возле двери. Когда проезжали Дарницкую площадь, двери маршрутки открылись на ходу. Сестра жены выпала из передней двери, упала, и эта маршрутка задним колесом переехала ей обе ноги.

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Женщина, по словам Алексея, потеряла сознание.

- При падении она, вероятно, еще ударилась головой, — говорит Алексей. — А она ко всему прочему страдает эпилепсией, в прошлом перенесла непростую операцию… Произошедшее помнит отрывками. «Я помню, как дверь открылась — и я оказалась под колесами» — сказала. Говорит, что, когда маршрутка ее переехала, водитель остановился. Выпустил из салона всех пассажиров, вызвал «скорую». Но полиции не дождался, уехал. Сестру жены отвезли в Больницу скорой помощи. Там диагностировали переломы ног и разрыв связки. Сейчас она уже дома, но впереди длительная реабилитация. Ее состояние оставляет желать лучшего. Она подавлена, все время плачет…

Сейчас родные пострадавшей хотят найти водителя той самой маршрутки.

- И свидетелей, — говорит Алексей. — Ведь там было много людей. Прошу отозваться всех, кто видел этот случай. Завтра собираюсь обратиться в Днепровский райотдел полиции Киева, где должны были зафиксировать этот случай. Пока что я даже точно не знаю, открыто ли уголовное производство.

Представитель компании-перевозчика, куда дозвонились «ФАКТЫ», сказала, что ей об этом случае ничего не известно.

- Ничего подобного у нас не зафиксировано, — ответила «ФАКТАМ» диспетчер. — Если бы такой случай был, у нас была бы информация о ДТП. Но я впервые об этом слышу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Харькове из маршрутки на ходу выпал пассажир. Пострадавшего, который после удара головой потерял сознание, госпитализировали. Похожий случай в 2019 году был и в Одессе, где из маршрутки выпала женщина и попала в больницу с сотрясение мозга и травмой бедра. Также «ФАКТЫ» рассказывали о том, как пассажиров бьет током в троллейбусах.

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