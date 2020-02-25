"Осовременивание" пенсий в марте под угрозой срыва: названа причина

Украина

Проведение пенсионной реформы предусматривает периодическое «осовременивание» или индексацию пенсий — то есть, их автоматический перерасчет в автоматическом режиме. В этом году оно, как ожидалось, будет проведено в марте по примеру прошлого года.

По в настоящее время процедура оказалась под вопросом, так как Кабмин Алексея Гончарука никакой команды ПФУ пока что не дал, пишет «Обозреватель».

Так, правительство пока что не предоставило Пенсионному фонду нормативно-правовые акты, без которых нельзя провести осовременивание выплат, рассказали представителям издания в пресс-службе ведомства.

Также журналисты обратились за ответом, будет ли «осовременивание», и в само Министерство социальной политики. Но там предложили написать письменный запрос и подождать пять дней ответа, либо же спросить еще раз в Пенсионном фонде.

Дело в том, что закон «Слуги народа» не переписали, то есть они обязаны провести дополнительное повышение. Но вот четких сроков в документе не указали. В 2019-м пересчет сделали в марте. Это пояснили тем, что только в это время появляются данные статистики, на основе которых и производят перерасчет.

Почему необходимо «осовременивание»?

Как известно, пенсии в Украине считаются по следующей формуле: Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%.

А так как первый показатель ежегодно устаревает (зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии), это приводит к тому, что «старые» пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а «новые», которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку — в среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн — более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн — 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

В то же время повышение не коснется тех пенсионеров, у кого:

фактический размер пенсии выше, чем расчетный;

пенсия получается по «специальным» условиям.

Как известно, самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение — никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 1497 гривен.

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