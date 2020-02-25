Происшествия

Непогода в Украине: ураган снес палаточный городок ВСУ, без света остались более 500 населенных пунктов (фото)

По состоянию на утро вторника, 25 февраля, в Украине из-за сложных погодных условий, в частности, урагана, обрушившегося на страну, без света остаются жители в 504 населенных пунктах в 12 областях.

По данным ГосЧС, разгулявшаяся непогода 24 февраля стала причиной смерти и травмирования людей. Так, в Одессе есть один погибший. А в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье травмы получили по одному местному жителю.

По состоянию на утро вторника электричества нет в Николаевской (147 населенных пунктов), Одесской (124), Днепропетровской (69), Херсонской (52), Запорожской (41), Донецкой (25), Полтавской (11), Винницкой (11), Сумской (8), Кировоградской (8), Черкасской (5) и Луганской (3) областях.

Частично были повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой). Спасатели убрали около 240 поваленных ураганом деревьев.

Тем временем в 235-м Межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений сообщают, что ураганным ветром, порывы которого достигали 38 метров в секунду, снесло палаточный городок.

«Ситуация контролируется. Личный состав межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток», — говорится в сообщении, размещенном в соцсетях на страничке центра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве стихия разрушила пешеходный мост, на котором в момент его падения находились люди.

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