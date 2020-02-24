24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ураганный ветер накрыл Украину: в Николаеве непогода разрушила мост (фото, видео)

16:25 24 февраля 2020 26
ураган
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Штормовой ветер 24 февраля, о котором предупреждали синоптики, особенно сильно проявился в южных областях и ряде центральных регионов. Ветер срывал крыши домов и валил деревья. Под порывами рушились уличные рекламные конструкции. А в Николаеве из-за стихии разрушен пешеходный мост, причем на переходе в этот момент находились люди.

Видео из Николаева опубликовал Telegram-канал Новини країни+.

Синоптики предупредили, что в ближайшие часы в южной части страны ветер может усилиться до 35−38 м/c, а потому жителям лучше по возможности оставаться дома.

В Ладыжине Винницкой области ветром сорвало крышу со здания автовокзала.

ветер

В Вознесенске Николаевской области без части крыши остался один из торговых центров.

ураган

В Николаеве спасателям доставили немало неприятностей старые тополя: под порывами ветра они падали на автодороги и припаркованные автомобили.

ураган

ураган

На железнодорожном вокзале Николаева сдуло крышу со служебного здания.

ураган

Не обошлось и без трагических случаев: в Кропивницком и Одессе деревья рухнули на проходивших мимо людей. В Одессе пенсионерка была тяжело травмирована и скончалась до прибытия врачей. В Кропивницком 53-летней местной жительнице повезло: спасатели вытащили ее из-под тяжелых веток, оперативно прибывшая «скорая» отвезла в областную больницу.

ураган

Также в Кропивницком под порывами ветра рухнул на дорогу рекламный билборд. Чудом обошлось без пострадавших.

ураган

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ветер останется сильным до конца суток, а в отдельных регионах непогода затянется еще и на вторник, 25 февраля.

Напомним, похолодание и сильный ветер в Украину пришли вместе с циклоном Xanthippe. А после этого погодные условия ухудшились под влиянием циклона «Юлия».

Фото dsns.gov.ua, ugorod.kr.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лана Ветрова и самая старая такса Нора

Умерла самая старая в Украине собака: что известно о таксе-рекордсменке

машина с тонированными стеклами

В Киеве чуть не отправили на штрафплощадку авто вместе с детьми внутри (фото)

ураган

Ураганный ветер накрыл Украину: в Николаеве непогода разрушила мост (фото, видео)

На месте происшествия

В Виннице психически больной хозяин квартиры зверски расправился с квартирантом (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер