Ураганный ветер накрыл Украину: в Николаеве непогода разрушила мост (фото, видео)

Происшествия

Штормовой ветер 24 февраля, о котором предупреждали синоптики, особенно сильно проявился в южных областях и ряде центральных регионов. Ветер срывал крыши домов и валил деревья. Под порывами рушились уличные рекламные конструкции. А в Николаеве из-за стихии разрушен пешеходный мост, причем на переходе в этот момент находились люди.

Видео из Николаева опубликовал Telegram-канал Новини країни+.

Синоптики предупредили, что в ближайшие часы в южной части страны ветер может усилиться до 35−38 м/c, а потому жителям лучше по возможности оставаться дома.

В Ладыжине Винницкой области ветром сорвало крышу со здания автовокзала.

В Вознесенске Николаевской области без части крыши остался один из торговых центров.

В Николаеве спасателям доставили немало неприятностей старые тополя: под порывами ветра они падали на автодороги и припаркованные автомобили.

На железнодорожном вокзале Николаева сдуло крышу со служебного здания.

Не обошлось и без трагических случаев: в Кропивницком и Одессе деревья рухнули на проходивших мимо людей. В Одессе пенсионерка была тяжело травмирована и скончалась до прибытия врачей. В Кропивницком 53-летней местной жительнице повезло: спасатели вытащили ее из-под тяжелых веток, оперативно прибывшая «скорая» отвезла в областную больницу.

Также в Кропивницком под порывами ветра рухнул на дорогу рекламный билборд. Чудом обошлось без пострадавших.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ветер останется сильным до конца суток, а в отдельных регионах непогода затянется еще и на вторник, 25 февраля.

Напомним, похолодание и сильный ветер в Украину пришли вместе с циклоном Xanthippe. А после этого погодные условия ухудшились под влиянием циклона «Юлия».

Фото dsns.gov.ua, ugorod.kr.ua

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