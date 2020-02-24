- 16:25 Ураганный ветер накрыл Украину: в Николаеве непогода разрушила мост
- 16:23 Кому повезет: гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака
- 16:19 Умерла самая старая в Украине собака: что известно о таксе-рекордсменке
- 16:18 В Киеве чуть не отправили на штрафплощадку авто вместе с детьми внутри
- 16:07 Представлялись полицейскими: в Хмельницком задержали наглых мошенников
- 15:58 В Виннице психически больной хозяин квартиры зверски расправился с квартирантом
- 15:40 "Он грязный": в России фельдшеры волокли пациента по асфальту
- 15:32 Проценты по кредитам и штрафы военным во время службы: как банки нарушают закон
- 15:26 «Челси» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:22 Украинцы больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому, — данные опроса
- 15:12 На Донбассе на пункте пропуска умер пенсионер
- 15:01 Беременная Антонина Паперная впервые показала двухлетнюю дочь Еву
Ураганный ветер накрыл Украину: в Николаеве непогода разрушила мост (фото, видео)
Штормовой ветер 24 февраля, о котором предупреждали синоптики, особенно сильно проявился в южных областях и ряде центральных регионов. Ветер срывал крыши домов и валил деревья. Под порывами рушились уличные рекламные конструкции. А в Николаеве из-за стихии разрушен пешеходный мост, причем на переходе в этот момент находились люди.
Видео из Николаева опубликовал Telegram-канал Новини країни+.
Синоптики предупредили, что в ближайшие часы в южной части страны ветер может усилиться до 35−38 м/c, а потому жителям лучше по возможности оставаться дома.
В Ладыжине Винницкой области ветром сорвало крышу со здания автовокзала.
В Вознесенске Николаевской области без части крыши остался один из торговых центров.
В Николаеве спасателям доставили немало неприятностей старые тополя: под порывами ветра они падали на автодороги и припаркованные автомобили.
На железнодорожном вокзале Николаева сдуло крышу со служебного здания.
Не обошлось и без трагических случаев: в Кропивницком и Одессе деревья рухнули на проходивших мимо людей. В Одессе пенсионерка была тяжело травмирована и скончалась до прибытия врачей. В Кропивницком 53-летней местной жительнице повезло: спасатели вытащили ее из-под тяжелых веток, оперативно прибывшая «скорая» отвезла в областную больницу.
Также в Кропивницком под порывами ветра рухнул на дорогу рекламный билборд. Чудом обошлось без пострадавших.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ветер останется сильным до конца суток, а в отдельных регионах непогода затянется еще и на вторник, 25 февраля.
Напомним, похолодание и сильный ветер в Украину пришли вместе с циклоном Xanthippe. А после этого погодные условия ухудшились под влиянием циклона «Юлия».
Фото dsns.gov.ua, ugorod.kr.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.