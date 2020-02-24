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В Одессе рухнувшее из-за ветра дерево убило пенсионерку (фото)
ЧП случилось в понедельник, 24 февраля, в историческом центре Одессы, на улице Нежинской. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, рухнувшее из-за ураганного ветра дерево травмировало пенсионерку. В результате 69-летнюю женщина скончалась на месте происшествия. По факту случившегося полиция начала расследование.
По данным мэрии, сегодня в городе уже рухнуло почти полсотни деревьев в разных районах города. Из-за падающих стволов и веток механические повреждено много автомобилей, оборвана контактная сеть, из-за чего парализовано движение общественного электротранспорта на ряде маршрутов.
Ураганный ветер также натворил немало бед в районах области. Например, в райцентре Ананьев, со слов очевидцев, сорвана крыша с местного дома культуры, а районном центре Подольск — с админздания местного РЭС.
Кроме того, как сообщают в социальных сетях очевидцы, затруднено движение транспорта в пригороде Одессы, в частности, на Объездной дороге морские волны перекатываются через проезжую часть.
Власти просят население не покидать дома и ограничить передвижение на личном автотранспорте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в понедельник ураган обрушился не только на южные области Украины, досталось также западным регионам. Так, на Тернопольщине ветер сносил крыши и ломал деревья.
«ФАКТЫ» также писали, что второй за месяц ураган обрушился на днях на Великобританию. Dennis нанес удар по Уэльсу, Англии и югу Шотландии. Скорость ветра в отдельных местах превышала 150 км/ч.
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