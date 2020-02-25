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Украина

Попали прямо в цель: в сети появилось видео разгрома позиции боевиков на Донбассе (видео 18+)

9:50 25 февраля 2020 452
Ликвидация позиции боевиков
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Донбассе бойцы 93-й ОМБр «Холодний Яр», на позиции которых боевики попытались прорваться 18 февраля 2020 года, уничтожили огневую точку противника.

Об этом в социальных сетях пишет известный волонтер Роман Доник. «Там был АГС (автоматический гранатомет на станке. — Ред.) противника. Нарушал Минские соглашения. Нервировал „холодноярцев“. В прошедшем времени», — говорится в комментарии к короткому видеоролику. Когда было записано это видео, не уточняется.

Осторожно, на видео нецензурная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 22 февраля ДРГ противника попыталась пересечь линию разграничения на Донбассе. Завязался бой, в результате которого один из боевиков был смертельно ранен и остался на поле боя.

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