Дочь Веры Глаголевой и Александр Овечкин ждут второго ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Анастасия Шубская, дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, скоро родит второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина.

26-летняя женщина поделилась в соцсетях семейным фото. На снимке — она с большим животиком, муж и сын Сергей. «Мы очень тебя ждем», — подписала публикацию Настасья.

Пока неизвестно, на каком месяце находится Шубская, но поклонники уверены, что рожать ей уже скоро.

Они также оставили много поздравлений в комментариях. «Урааа!!! Поздравляю Настенька вас! Какое счастье, молодцы», «Настюша! Как же это здорово!!! Поздравляю», — пишут пользователи Instagram.

Отметим, что первенца Шубская родила в августе 2018 года. В том же году Овечкин выиграл Кубок Стэнли, а его поклонники решили, что маленький Сергей хорошо влияет на отца.

Напомним, ранее беременная Антонина Паперная впервые показала двухлетнюю дочь Еву.

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