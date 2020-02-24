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Беременная Антонина Паперная впервые показала двухлетнюю дочь Еву (фото)
Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная, ожидающая второго ребенка, впервые показала двухлетнюю дочь Еву. Вместе с мужем российским актером Владимиром Яглычем и малышкой они украсили обложку глянца, а также дали семейное интервью российскому журналу Hello.
Тоня позирует в скромном белом платье со звездным принтом, подчеркивающем ее округлившиеся формы. Владимир, в джинсовой куртке, держит на руках Еву. Первым фото с подросшей дочкой Тоня, которая не афиширует личную жизнь, поделилась на своей странице в Instagram.
«На сегодня моя дочь — главный успех всей моей жизни», — сказал в интервью Яглыч.
Подписчики называют пару гениями конспирации.
Напомним, Тоня и Владимир вместе уже пять лет. Скоро в их семье появится второй ребенок. Пол малыша родители не афишируют.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Наталка Карпа впервые показала дочь Злату после крестин.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..