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Шоу-бизнес

Беременная Антонина Паперная впервые показала двухлетнюю дочь Еву (фото)

15:01 24 февраля 2020 657
Антонина Паперная
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная, ожидающая второго ребенка, впервые показала двухлетнюю дочь Еву. Вместе с мужем российским актером Владимиром Яглычем и малышкой они украсили обложку глянца, а также дали семейное интервью российскому журналу Hello.

Тоня позирует в скромном белом платье со звездным принтом, подчеркивающем ее округлившиеся формы. Владимир, в джинсовой куртке, держит на руках Еву. Первым фото с подросшей дочкой Тоня, которая не афиширует личную жизнь, поделилась на своей странице в Instagram.

«На сегодня моя дочь — главный успех всей моей жизни», — сказал в интервью Яглыч.

Подписчики называют пару гениями конспирации.

Напомним, Тоня и Владимир вместе уже пять лет. Скоро в их семье появится второй ребенок. Пол малыша родители не афишируют.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Наталка Карпа впервые показала дочь Злату после крестин.

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