Мир

Коронавирус ударил по самым богатым: за сутки они потеряли 139 млрд долларов

В понедельник, 24 февраля, 500 самых богатых людей в мире потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов за сутки. Крупнейшее с октября 2016 года падение акций вызвано эпидемией коронавируса.

Как сообщает американское агентство Bloomberg, больше всех пострадали Джефф Безос и Бернар Арно. Основатель компании Amazon и глава компании LVMH, производящей предметы роскоши, стали беднее на 4,8 миллиарда долларов каждый.

Испанский бизнесмен Амансио Ортега, которому принадлежит концерн Inditex, включающий в себе несколько компаний производящих и торгующих одеждой, в том числе Zara, потерял за сутки 4 миллиарда долларов.

Остальные миллиардеры, входящие в первую десятку рейтинга самых богатых людей в мире, понесли убытки на менее 2,3 миллиарда долларов каждый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коронавирус COVID-19 вызвал панику в Европе. Это произошло, после того как в Италии внезапно выявили более 200 человек, зараженных опасным вирусом. Семеро из них скончались.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter