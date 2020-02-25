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Коронавирус ударил по самым богатым: за сутки они потеряли 139 млрд долларов
В понедельник, 24 февраля, 500 самых богатых людей в мире потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов за сутки. Крупнейшее с октября 2016 года падение акций вызвано эпидемией коронавируса.
Как сообщает американское агентство Bloomberg, больше всех пострадали Джефф Безос и Бернар Арно. Основатель компании Amazon и глава компании LVMH, производящей предметы роскоши, стали беднее на 4,8 миллиарда долларов каждый.
Испанский бизнесмен Амансио Ортега, которому принадлежит концерн Inditex, включающий в себе несколько компаний производящих и торгующих одеждой, в том числе Zara, потерял за сутки 4 миллиарда долларов.
Остальные миллиардеры, входящие в первую десятку рейтинга самых богатых людей в мире, понесли убытки на менее 2,3 миллиарда долларов каждый.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коронавирус COVID-19 вызвал панику в Европе. Это произошло, после того как в Италии внезапно выявили более 200 человек, зараженных опасным вирусом. Семеро из них скончались.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...