У активистов и основателей "Украинского киберальянса" проходят обыски: первые детали

Украина

Во вторник, 25 февраля, правоохранители пришли с обысками к активистам и сооснователям ГО «Украинский Кибер Альянс» Александру Галущенко, Андрею Перевезию и Sean Brian Townsend.

Об этом сообщается на страничке альянса в социальных сетях: «Проводятся обыски по месту их регистрации. В данный момент у нас нет более детальной информации о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальная полиция Украина с политическим давлением на наших активистов».

В комментариях к этому посту Алена Гринько выложили скан постановления судьи о проведении обысков. В нем речь идет о инциденте в одесском аэропорту, где на информационном табло неизвестные разместили фотографию и надпись «F.ck you Gretta».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года к Александру Галущенко уже приходили с обысками по подозрению в «шантаже из-за его деятельности по исследованию защищенности государственных систем от киберугроз».

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