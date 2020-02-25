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Дожди, мокрый снег и тепло: какой будет погода в Украине 25 февраля
В среду, 26 февраля, ветер, последние дни бушевавший в Украине, на части территории страны немного утихнет, а в большинстве областей потеплеет.
«В течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 7 + 12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов. Немного прохладнее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье — до + 4 + 7 градусов», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ветер со штормовыми порывами до 15−20 м/с ожидается в восточных областях, на юге страны, а также в Днепропетровской, Черкасской областях и на Полтавщине.
Дожди прогнозируются на западе, а в Карпатах — и с мокрым снегом. Небольшие осадки ожидаются и на севере Украины. На остальной территории — преимущественно сухо.
В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков — в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 + 5 градусов, днем потеплеет до + 8 + 10 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», непогода в стране оставила без света жителей 500 населенных пунктов в Украине, а в Николаевской области ветром снесло палаточный городок ВСУ.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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