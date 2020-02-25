"Препятствовала работе журналиста": экс-нардепу сообщили о подозрении

Украина

Государственное бюро расследований, ранее начавшее досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Татьяны Черновол за «проникновение на территорию правоохранительного органа и сопротивление представителю власти», сообщили о подозрении экс-нардепу в «препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 УК). Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», — заявили в Госбюро расследований.

Тем временем «Украинская правда» напоминает о самом инциденте, произошедшем 18 октября 2019 года на заседании Апелляционного админсуда Киева. Там проходило заседание, на котором рассматривался вопрос по мере пресечения экс-нардепу от фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому. Татьяна Черновол вырвала из рук журналиста Дмитрия Кучера, работающего на одиозного блогера Анатолия Шария, телефон. Когда Кучер попытался вернуть гаджет, то Черновол поцарапала его. На место инцидента была вызвана полиция, и журналист написал заявление о препятствовании его деятельности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как Татьяну Черновол силовики вытолкали с брифинга заместителя руководителя ГБР Александра Бабикова, которому она хотела задать вопрос о представлении им, как адвокатом, интересов экс-президента Виктора Януковича, у бывшего народного депутата медики диагностировали отрыв крестовидной связки в коленном суставе.

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