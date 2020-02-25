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Тело нашли в строительном вагончике: в Киеве до смерти избили мужчину (фото, видео)
В Киеве на Корчеватом, недалеко от места, где во время пожара в коллекторе погибли три человека, в строительном вагончике обнаружили тело избитого до смерти мужчины.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло недалеко от улицы Набережно-Корчеватской — вагончик стоял на берегу озера Миколайчик.
Об убийстве стало известно рано утром во вторник, 25 февраля — о страшной находке правоохранителям сообщил коллега погибшего. Сообщается, что утром мужчина зашел в строительный вагончик и увидел своего коллегу без признаков жизни.
Прибывшие по вызову медики лишь констатировали его смерть. Первичный осмотр тела погибшего показал, что мужчину забили до смерти.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье неизвестный смертельно ранил ножом в грудь мужчину 1968 года рождения. Погибший оказался влиятельным криминальным авторитетом по кличке «Сарван».
Фото с сайта https://kiev.informator.ua.
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