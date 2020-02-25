24.32 / 24.52 26.32 / 26.64
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарук анонсировал масштабную проверку Пенсионного фонда

12:42 25 февраля 2020 327
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Алексей Гончарук, ранее заявивший о том, что в Офисе президента, Кабмине и Верховной Раде коррупции нет, анонсировал международный аудит Пенсионного фонда Украины.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом Гончарук заявил на конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР), добавив, что правительство хочет разобраться, что происходит в фонде «с точки зрения расходов».

«Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов», — отметил он, подчеркнув, что полная реформа системы займет нескольких лет.

«Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины», — заявил премьер-министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гочарук, ранее заявлявший о необходимости аудита Пенсионного фонда, утверждал, что у правительства есть определенные основания считать, что значительная часть средств ПФ используются неэффективно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

врач

На Закарпатье семью госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

Владимир Путин

Кто из них настоящий? Сделанные с разницей в месяц фото Путина озадачили сеть

Maruv

«Какая-то девушка»: Лоза уничижительно отозвался о выступлениях Maruv в России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер