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- 12:42 Гончарук анонсировал масштабную проверку Пенсионного фонда
Гончарук анонсировал масштабную проверку Пенсионного фонда
Премьер-министр Алексей Гончарук, ранее заявивший о том, что в Офисе президента, Кабмине и Верховной Раде коррупции нет, анонсировал международный аудит Пенсионного фонда Украины.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом Гончарук заявил на конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР), добавив, что правительство хочет разобраться, что происходит в фонде «с точки зрения расходов».
«Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов», — отметил он, подчеркнув, что полная реформа системы займет нескольких лет.
«Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины», — заявил премьер-министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гочарук, ранее заявлявший о необходимости аудита Пенсионного фонда, утверждал, что у правительства есть определенные основания считать, что значительная часть средств ПФ используются неэффективно.
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