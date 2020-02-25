Жена экс-премьера России Медведева попала на "Миротворец"

Украина

После того, как новый российский премьер-министр Михаил Мишустин сразу же после своего назначения попал на «Миротворец» за незаконное посещение Крыма, базы пополнили данные супруги экс-премьера РФ Дмитрия Медведева Светланы.

«Сознательное неоднократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», — отмечают в «Миротворце», в чьи базы Медведева была внесена 25 февраля 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в базы «Миротвоца» внесли данные российского журналиста Михаил Кожухова, некоторое время работавшего пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. Причина все та же — незаконное посещение Крыма. В сети неоднозначно отнеслись к внесению его данных в «Чистилище».

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