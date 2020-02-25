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Зеленский угрожает оставить министров без зарплат: что произошло
Президент Украины Владимир Зеленский, недавно позвонивший застрявшей в Ухане из-за собаки украинке, заявил, что члены правительства не должны получать зарплату, пока государство не расплатится по долгам с шахтерами.
«Проблемы угольной промышленности — максимально критичны. Шахтеров и их семьи волнует вопрос — как жить дальше», — сказал Зеленский, выступая на Всеукраинском совещании работников угольной промышленности Украины и добавил: «Долги по зарплате… На сегодня это больше миллиарда гривен… Прошу в течение ближайших двух месяцев — март, апрель — полностью закрыть все долги перед шахтерами. Если не будем закрывать, если пропустим хоть сутки, будет справедливо, если все правительство эти месяцы не будет получать зарплату».
Впрочем, президент не уточнил, как он будет лишать зарплат сотрудников Кабмина. Собственно, эти вопросы находятся не в его компетенции.
На видео со второй минуты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно свежим социологическим исследованиям, которые провел Центр Разумкова, рейтинг доверия Зеленскому снизился. Если в сентябре 2019 года президенту доверяли 79% граждан, не доверяли — только 13,5%, то в феврале 2020 года — соответственно 51,5% и 41%.
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