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Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака

13:56 25 февраля 2020 66
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 26 февраля, звезды не советуют принимать поспешных решений.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможен стресс, отвлекающий от работы. Стоит уделить большое внимание профессиональным делам.

Телец

Хороший день для переезда, покупок для дома и отдыха на природе.

Близнецы

На повестке дня может появиться вопрос, связанный с семейной недвижимостью.

Рак

Избегайте споров с начальством, критики в адрес коллег и халатного отношения к служебному долгу.

Лев

В личных делах не желательно вступать в сделки с собственной совестью.

Дева

Хороший день, чтобы начать разговор, который постоянно откладывали.

Весы

Может понадобится ваша помощь одному из коллег, младшему другу или ребенку. Сделайте все, что можете.

Скорпион

Совет звезд: не слушайте никаких советов, они могут вам навредить.

Стрелец

Стрельцам не рекомендуется брать удар на себя в ходе любого рода конфликтов.

Козерог

Проблемы с деньгами окажутся чересчур сложными, чтобы их решить за пару часов. Понадобиться помощь специалиста.

Водолей

К вам могут постучаться долгожданные изменения, постарайтесь не спугнуть их.

Рыбы

Этот день плохо подходит для любви и романтики, но прекрасно — для косметических процедур.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю.

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