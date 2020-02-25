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Планируйте день правильно: гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
В среду, 26 февраля, звезды не советуют принимать поспешных решений.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможен стресс, отвлекающий от работы. Стоит уделить большое внимание профессиональным делам.
Телец
Хороший день для переезда, покупок для дома и отдыха на природе.
Близнецы
На повестке дня может появиться вопрос, связанный с семейной недвижимостью.
Рак
Избегайте споров с начальством, критики в адрес коллег и халатного отношения к служебному долгу.
Лев
В личных делах не желательно вступать в сделки с собственной совестью.
Дева
Хороший день, чтобы начать разговор, который постоянно откладывали.
Весы
Может понадобится ваша помощь одному из коллег, младшему другу или ребенку. Сделайте все, что можете.
Скорпион
Совет звезд: не слушайте никаких советов, они могут вам навредить.
Стрелец
Стрельцам не рекомендуется брать удар на себя в ходе любого рода конфликтов.
Козерог
Проблемы с деньгами окажутся чересчур сложными, чтобы их решить за пару часов. Понадобиться помощь специалиста.
Водолей
К вам могут постучаться долгожданные изменения, постарайтесь не спугнуть их.
Рыбы
Этот день плохо подходит для любви и романтики, но прекрасно — для косметических процедур.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю.
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