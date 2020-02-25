Дурман на миллионы: под Киевом херсонские "селекционеры" выращивали элитные сорта конопли (фото)

Происшествия

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением Херсонского областного главка полиции задержали группу наркодельцов, которые выращивали и сбывали элитную марихуану в особо крупных размерах. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области. (Напомним, на днях в Ровно была задержана женщина, которая торговала наркотиками возле школы.)

— Для своего преступного промысла жители Генического района приобрели загородный особняк под Киевом. Там под выращивание конопли оборудовали три больших помещения. Наркодельцы селекционировали новые виды конопли и растили их в тепличных условиях с использованием всех необходимых технологий: изоляцией от влажности, ультрафиолетовым освещением, системой кондиционирования, вентиляторами, подогревом стен, капельным орошением и специальными удобрениями. Урожай собирали раз в 30−40 дней, причем круглый год. Продажа наркотика шла по всей Украине, — рассказал начальник Херсонского областного главка полиции Александр Прокудин.

Полиция задержала двух активных наркодельцов, против которых открыты уголовные производства по двум статьям УК Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Днепре подростки сами задержали двух мужчин — закладчиков наркотиков — и удерживали их до приезда полиции.

А в Тернополе местных жителей снабжали наркотиками члены спортклуба. Были задержаны девять человек.

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