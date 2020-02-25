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Политика

Глядя на позицию украинской власти, в Европе не понимают, почему они должны считать Россию агрессором, — Зеркаль

21:29 25 февраля 2020 17
Глядя на позицию украинской власти, в Европе не понимают, почему они должны считать Россию агрессором,&nbsp;— Зеркаль
Инф. «ФАКТОВ»

Власти Украины не должны надеяться на то, что усиление давления на РФ произойдет само собой — для этого придется очень активно работать с партнерами. Напомним, несколько влиятельных сенаторов США призвали ввести персональные санкции против руководства РФ.

В комментарии Европейской правде экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль констатировала, что чиновники в публичной риторике все чаще избегают любого акцентирования на российской агрессии, избегают упоминаний обо всем, что касается конфликта, стремятся уменьшить негатив в отношении России в информационном поле.

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«Все это влияет и на действия наших партнеров. Они не понимают, почему должны называть это агрессией, почему должны говорить, что Россия ведет гибридную войну против Украины, если сами украинцы об этом ничего не говорят», — объяснила дипломат.

Как сообщалось ранее, Путин открыто унизил Зеленского и показал, как Кремль на самом деле относится к Украине.

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Глядя на позицию украинской власти, в Европе не понимают, почему они должны считать Россию агрессором,&nbsp;— Зеркаль

Глядя на позицию украинской власти, в Европе не понимают, почему они должны считать Россию агрессором, — Зеркаль

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