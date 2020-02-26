Общество и люди

Дождь и снег: какой будет погода до конца недели

В четверг, 27 февраля, дожди, а местами и мокрый снегом, накануне охватившие западные регионы страны, постепенно распространятся на всю территорию Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, дождь со снегом и днем, и ночью ожидается в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. На остальной территории — дождь.

На западе и севере страны температура днем — до +6 градусов тепла. В центре, на юге и востоке — теплее — до +13 градусов.

В Киеве 27 февраля ночью ожидается дождь со снегом, днем — дождь и до +6.

В пятницу, 28 февраля, неблагоприятная погода удержится на западе, где по-прежнему будет облачно, будет идти снег и дождь. В других регионах — облачно с прояснениями. На востоке температура воздуха днем опустится до +7 градусов, на юге — до +9. На остальной территории Украины — без особых изменений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный ветер, бушевавший несколько дней в Украине, стал причиной «мусорного апокалипсиса» в Николаевской области, где территории около местного хранилища твердых отходов были буквально усеяны пластиковыми пакетами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter