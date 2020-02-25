- 16:38 Футболист сборной Украины дисквалифицирован за допинг и не сыграет на Евро-2020
- 16:36 К сыну экс-главы Конституционного суда нагрянули с обысками: подозревают крупную аферу
- 16:34 В пурпурном цвете: Королева Елизавета посетила штаб-квартиру контрразведки
- 16:33 "Мусорный апокалипсис" под Николаевом: в сети появилось впечатляющее видео
- 16:30 В Украине падают цены на топливо: как это связано с эпидемией коронавируса
- 16:25 В феврале заседания Рады прогуляли больше половины нардепов, — КИУ
- 16:13 На продюсера "1+1", посмеявшуюся над украинским языком, завели дело
- 15:51 Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
- 15:49 «Челси» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:42 Украинские рыбаки, захваченные Россией в Азовском море, вышли на свободу
- 15:37 США ужесточили правила выдачи грин-карт: кому не дадут вид на жительство
- 15:30 Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу: Супрун напомнила, как защититься от коронавируса
"Мусорный апокалипсис" под Николаевом: в сети появилось впечатляющее видео
Сильнейший ветер, прогулявшийся по Украине, устроил «мусорный апокалипсис» в Николаевской области, где территория вокруг полигона бытовых отходов усеяна пластиковыми пакетами.
Впрочем, по словам автора видео Андрея Дмитренко, виновата не только стихия, но и нарушение технологии хранения отходов. «Праздничные декорации» у городского полигона твердых бытовых отходов в Черноморке. Вот так бывает, когда нарушается технология хранения. А поле у полигона вообще все в пакетах. Ужас!" — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве сильным ветром снесло крышу трехэтажной казармы 79-й десантно-штурмовой бригады на улице Гвардейской. Также был разрушен пешеходный мост, на котором находились люди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…