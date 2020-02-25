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Общество и люди

"Мусорный апокалипсис" под Николаевом: в сети появилось впечатляющее видео

16:33 25 февраля 2020 80
Мусор в Николаевской области
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Сильнейший ветер, прогулявшийся по Украине, устроил «мусорный апокалипсис» в Николаевской области, где территория вокруг полигона бытовых отходов усеяна пластиковыми пакетами.

Впрочем, по словам автора видео Андрея Дмитренко, виновата не только стихия, но и нарушение технологии хранения отходов. «Праздничные декорации» у городского полигона твердых бытовых отходов в Черноморке. Вот так бывает, когда нарушается технология хранения. А поле у полигона вообще все в пакетах. Ужас!" — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве сильным ветром снесло крышу трехэтажной казармы 79-й десантно-штурмовой бригады на улице Гвардейской. Также был разрушен пешеходный мост, на котором находились люди.

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