Украина

ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины по закону о люстрации: в Минюсте сделали важное заявление

Министерство юстиции Украины проиграло апелляцию в Европейском суде по правам человека, оспаривая решения о выплатах компенсаций люстрированным чиновникам времен президентства Виктора Януковича. Такой иск в суд подавали уволенные Вячеслав Полях, Александр Ясь, Дмитрий Басалаев, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Впрочем, по словам замминистра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищины, суд таки признал, что закон о люстрации соответствует требованиям качества закона, которые ЕСПЧ применяет в своей практике, и что по состоянию на 2014 год ситуация в Украине давала основания для проведения люстрации.

«В то же время ЕСПЧ отметил, что ответственность при люстрации должена быть индивидуализирована, то есть при ее применении должны приниматься во внимание конкретные обстоятельства каждого из тех, к кому применялись предусмотренные законом последствия и конкретное участие лица в антидемократических действиях предыдущего режима. Неиндивидуализированная ответственность могла применяться к очень узкому кругу чиновников», — пишет Иван Лищина на своей страничке в соцсетях.

Также, по его словам, ЕСПЧ считает автоматическую публикацию данных о лицах, подвергнутых люстрации, в открытом реестре нарушением ст. 8 Конвенции о правах человека. Счел суд безосновательным и применение люстрации к лицам, которые занимали должности в партии СССР и работали в органах КГБ — с того момента, как Украина стала независимой, прошло много время и «влияние таких лиц на формирование государственных органов молодой демократии можно считать незначительным».

«Таким образом, выполнение решения не требует отмены закона о люстрации или автоматического восстановления всех люстрованных чиновников. Оно требует изменений в закон, в частности, значительного сужения перечня должностей, на которые распространяется автоматическая люстрация», — добавил Иван Лищина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иван Лищина заявлял, что Украина подает апелляцию в ЕСПЧ, чтобы, в частности, понять аргументы суда, который присудил компенсации люстированным чиновникам и заявлял о необходимости изменения закона о люстрации.

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