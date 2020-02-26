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Россия готовится к новому этапу войны: раскрыт план Путина по Украине

8:34 26 февраля 2020 802
Владимир Путин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Россия развяжет очередной этап войны сразу же после того, как оккупированным районам Донецкой и Луганской областей будет предоставлен «особый статус», что предусматривает так называемая «формула Штайнмайера».

Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявил известный журналист Виталий Портников, напомнивший, что Россия аннексировала Крым, у которого был автономный статус со своим парламентом и правительством. По его словам, Россия заинтересована в закреплении в Конституции Украины особого статуса ОРДЛО именно поэтому.

По его словам, после имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», на оккупированных территориях Донбасса проголосуют за присоединение к России, добившись «восстановления своей территориальной целостности» — присоединения к ОРДЛО частей Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству Украины.

«Это будет следующий этап войны. Как только мы предоставим особый статус, там сразу заявят, что он распространяется на всю Донецкую и Луганскую область», — сказал Потрников и добавил: «Я считаю, что Россия хочет присоединить себе всю территорию Украины, а Донбасс — это просто ключ к дальнейшей экспансии».

На видео — с 10:30.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Портников заявлял, что приход в путинскую администрацию Дмитрия Козака вместо Владислава Суркова означает смену «ястреба» на «голубя», а также стремление руководства РФ поскорее установить контроль над Украиной.

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