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Обнаружена женщина, которая мочится алкоголем – ей пришлось доказывать, что она не пьет спиртное

Американские врачи из клиники Питтсбургского университета обнаружили неизвестную ранее науке патологию, которая превратила мочевой пузырь пациентки в «пивоварню», производящую этиловый спирт. Об этом случае сообщается в научном журнале Annals of Internal Medicine.

61-летнюю женщину, страдающую циррозом и диабетом, готовили к операции по трансплантации печени. В анализах ее мочи неоднократно находили этиловый спирт. Врачи были уверены, что имеют дело с алкоголичкой и призывали ее бороться с этим болезненным пристрастием. Однако сама женщина с возмущением утверждала, что не пьет спиртного.

Затем медики обратили внимание, что, несмотря на высокий уровень содержания спирта в моче, женщина вовсе не выглядит пьяной. К тому же в крови ее алкоголь ни разу не был обнаружен. Тогда они провели более подробное исследование. Оказалось, что в мочевом пузыре пациентки размножается Candida glabrata — одноклеточный грибок, сходный с пивными дрожжами. Он встречается в микрофлоре здоровых людей, но не в таких больших количествах.

Грибок превращал сахар в этиловый спирт с выделением углекислого газа. Из-за плохо контролируемого диабета организм пациентки не справлялся с уровнем сахара в крови, в результате чего значительное количество глюкозы попадало в мочу. И грибок запускал процесс брожения.

Уникальную патологию назвали «аутопивоварным синдромом мочевой системы».

Это первый известный случай такого заболевания. При этом известны случаи, когда процесс брожения начинался в органах пищеварительной системы. При этом алкоголь попадал в кровь.

Так, ранее «ФАКТЫ» писали об американце, тело которого само начало «производить» пиво — после того, как в его кишечнике поселились дрожжи.

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