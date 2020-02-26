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"В сексе не монстр": невеста Виктора Павлика рассказала об интимной жизни
Популярный певец Виктор Павлик с молодой невестой Екатериной Репяховой вовсю готовятся к свадьбе, которая состоится этим летом в Днепре. Невеста уже примерила свадебное платье и рассказала, как будет удивлять жениха.
В интервью программе «Зірковий шлях» Екатерина поделилась подробностями интимной жизни. Чтобы подогревать интерес будущего мужа, Екатерина Репяхова отправляет ему откровенные смс.
«У нас какие-то свои, когда мы в разлуке, прикольчики, переписки всегда. Я ему отправила фотографию в таком роде. Мне потом приснился сон, что у меня взломали мой телефон, и эта фотография распространилась на ТВ», — рассказала Катя на канале «Украина».
Но откровенные селфи для любимого — это еще не все. Пара время от времени забегает в магазинчики для взрослых, чтобы прикупить нечто особенное.
«Виктор в сексе не какой-то монстр, что ему только этого и дай. Нет, он абсолютно спокойный, и так было всегда. Если он кого-то захочет где-то вжарить за углом, то это точно не про него», — рассказала Катя Репяхова.
После откровений Репяховой на нее набросились хейтеры в сети. В ответ Екатерина опубликовала обнаженное фото в душе.
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