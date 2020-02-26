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Украина

Вопрос практически решен: СМИ узнали о планах Зеленского заменить Гончарука

9:12 26 февраля 2020 592
Зеленский и Гончарук
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который после скандала с прослушкой писал заявление об увольнении и передавал его президенту Украины Владимиру Зеленскому, реально может лишиться кресла.

Как пишет «LB», несколько источников подтвердили изданию, что вопрос с назначением главой Кабмина Сергея Тигипко «решен на 99%» — сценарий смены премьера реализуют в самое ближайшее время.

«Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — рассказал один из собеседников издания, а другой добавил, что объявление об отставке будет сделано после завершения работы миссии МВФ в Украине.

При этом, по утверждению информированных источников, голоса за нового премьера в парламенте есть: «Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит».

На кандидатуре Сергея Тигипко, как утверждает издание, остановились, поскольку «он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее». Вместе с тем сообщается, что среди кандидатов на пост премьера рассматривался и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана, назначив на эту должность своего бывшего помощника Андрея Ермака.

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