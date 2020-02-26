24.39 / 24.62 26.43 / 26.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Глава "Укрэнерго" Ковальчук подал в отставку: в чем причина

10:40 26 февраля 2020 123
Всеволод Ковальчук
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подал в отставку — исполнять обязанности главы правления национальной энергетической компании до выборов будет первый замглавы Владимир Кудрицкий.

Руководивший четыре года компанией Всеволод Ковальчук, сообщивший о своей отставке в социальных сетях, добавил: «Политику в этой области должно определять Министерство энергетики (сейчас — Минекоенерго). И именно эта организация несет полную ответственность за стратегию развития, сбалансированность рынков, реализацию положений законов в сфере электроэнергетики и международных договоров Украины, имеющие силу законов. К сожалению, в течение длительного времени работа „Укрэнерго“ блокируется действиями или бездействием этого учреждения, вплоть до того, что мы вынуждены были защищать интересы компании в судебном порядке».

Всеволод Ковальчук также заявил, что лично он «не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак, подавшей в отставку по собственному желанию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мир не готов: в ВОЗ сделали тревожное заявление о противостоянии коронавирусу

Мир не готов: в ВОЗ сделали тревожное заявление о противостоянии коронавирусу

Владислав Сурков

Такой страны нет: Сурков прямо сказал, что принуждение силой — единственный способ поработить Украину

Владимир Зеленский

Зеленский ищет для себя «няню»: в сети обсуждают возможность назначения Тигипко премьер-министром

Российские танки

Почувствовал, что будет большое дело: Сурков гордится, что развязал войну против Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер