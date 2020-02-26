- 11:07 Поджог авто журналистки во Львове: организатора преступления объявили в розыск
- 11:05 С усами и бородой: Усик удивил новым образом
- 10:58 Почувствовал, что будет большое дело: Сурков гордится, что развязал войну против Украины
- 10:55 Пять дней обсервации в Новых Санжарах: признаков ОРВИ не зафиксировано, — Зоряна Скалецкая
- 10:46 Дмитрий Шепелев после увольнения решил уехать в горы
- 10:44 «Бенфика» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 10:40 Глава "Укрэнерго" Ковальчук подал в отставку: в чем причина
- 10:35 Мир не готов: в ВОЗ сделали тревожное заявление о противостоянии коронавирусу
- 10:18 Зеленский ищет для себя «няню»: в сети обсуждают возможность назначения Тигипко премьер-министром
- 10:07 «Бенфика» — «Шахтер»: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги Европы
- 10:06 "В сексе не монстр": невеста Виктора Павлика рассказала об интимной жизни
- 09:48 Такой страны нет: Сурков прямо сказал, что принуждение силой — единственный способ поработить Украину
Глава "Укрэнерго" Ковальчук подал в отставку: в чем причина
Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подал в отставку — исполнять обязанности главы правления национальной энергетической компании до выборов будет первый замглавы Владимир Кудрицкий.
Руководивший четыре года компанией Всеволод Ковальчук, сообщивший о своей отставке в социальных сетях, добавил: «Политику в этой области должно определять Министерство энергетики (сейчас — Минекоенерго). И именно эта организация несет полную ответственность за стратегию развития, сбалансированность рынков, реализацию положений законов в сфере электроэнергетики и международных договоров Украины, имеющие силу законов. К сожалению, в течение длительного времени работа „Укрэнерго“ блокируется действиями или бездействием этого учреждения, вплоть до того, что мы вынуждены были защищать интересы компании в судебном порядке».
Всеволод Ковальчук также заявил, что лично он «не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак, подавшей в отставку по собственному желанию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Такой страны нет: Сурков прямо сказал, что принуждение силой — единственный способ поработить Украину
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..