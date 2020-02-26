Украина

Глава "Укрэнерго" Ковальчук подал в отставку: в чем причина

Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подал в отставку — исполнять обязанности главы правления национальной энергетической компании до выборов будет первый замглавы Владимир Кудрицкий.

Руководивший четыре года компанией Всеволод Ковальчук, сообщивший о своей отставке в социальных сетях, добавил: «Политику в этой области должно определять Министерство энергетики (сейчас — Минекоенерго). И именно эта организация несет полную ответственность за стратегию развития, сбалансированность рынков, реализацию положений законов в сфере электроэнергетики и международных договоров Украины, имеющие силу законов. К сожалению, в течение длительного времени работа „Укрэнерго“ блокируется действиями или бездействием этого учреждения, вплоть до того, что мы вынуждены были защищать интересы компании в судебном порядке».

Всеволод Ковальчук также заявил, что лично он «не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак, подавшей в отставку по собственному желанию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter