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Дмитрий Шепелев после увольнения решил уехать в горы
Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев, уволившийся с Первого канала, рассказал, чем займется в свободное время. Пока все гадают, где же будет работать Шепелев, он держит интригу, отдыхает с семьей, путешествует в Италии. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
«Последнее время я часто вспоминаю фразу, что „самое важное в жизни — найти своих и успокоиться“. Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру», — написал Дмитрий.
Других подробностей он не сообщает и удивляется тому, как живо обсуждают его увольнение и новое место работы.
«Реально выглядит как будто бы я умер. Трогательно. Вспомнил рассказ Довлатова, в котором он фантазирует, как любопытно было бы побывать на собственных похоронах, а потом встать из гроба и стряхнуть с себя гладиолусы, к ужасу всех собравшихся. Как говорится, 'я все еще здесь», — пишет Шепелев.
Говорят, Шепелев отказался от роли ведущего в программе «На самом деле», устав разбираться в чужих жизнях. Поклонники поддержали его, назвав программу позорной. Новое место работы Шепелева пока не уточняется.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске.
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