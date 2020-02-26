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Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске
В начале февраля Дмитрий Шепелев, женившийся в 2005 году на своей коллеге, написал в суд заявление на родителей певицы Жанны Фриске, с которой у него был красивый роман и от которого родился сын Платон. Дело зарегистрировано в категории «иные споры, связанные с наследованием имущества», пишет «Экспресс-газета».
На такой шаг телеведущий решился после того, как отец певицы Владимир Борисович подал в ноябре 2019-го очередной иск к Шепелеву.
«Жанна предупреждала, что они будут гадить. С момента ее смерти прошло четыре года, и все это время длятся судебные разбирательства. Мол, неправильно распределено наследство, неправильно доли в доме проданы
Частично раздоры были вызваны домом, для которого в 2013-м Шепелев и Фриске за 38 млн руб. купили участок и начали вместе строить. Через два года певица умерла от рака. Половину принадлежащего ей особняка поровну поделили между сыном Платоном и родителями артистки — Владимиром и Ольгой Фриске. Часть Шепелева не изменилась.
Но тогда закончить стройку и въехать в дом телеведущий не смог не только из-за конфликта с родителями Жанны, но и из-за долга перед Русфондом, который собирал деньги на лечение Фриске. Речь идет о сумме в 21 633 214 руб., которую за две недели до смерти певицы забрали со счета ее родители. По суду деньги должны были возвращать мама и папа покойной поп-звезды и маленький Платон.
«Я выплатил 7 миллионов рублей за сына. Но как думаешь, любящие бабушка с дедушкой будут делать такую *** (гадость)? Также я выкупил доли родителей Жанны в нашем с ней доме»,— сообщил Шепелев в недавнем интервью Ксении Собчак.
Теперь по факту Шепелев совершенно законно владеет «домом раздора» и беспрепятственно может завершить в нем ремонт, чтобы там жить: он собственник ¾ дома, а Платон — ¼.
Но пока что в ближайшее время телеведущий планирует сначала сыграть свою вторую свадьбу в Италии, а потом купить там квартиру или дачу.
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