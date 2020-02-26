Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске

Шоу-бизнес

В начале февраля Дмитрий Шепелев, женившийся в 2005 году на своей коллеге, написал в суд заявление на родителей певицы Жанны Фриске, с которой у него был красивый роман и от которого родился сын Платон. Дело зарегистрировано в категории «иные споры, связанные с наследованием имущества», пишет «Экспресс-газета».

На такой шаг телеведущий решился после того, как отец певицы Владимир Борисович подал в ноябре 2019-го очередной иск к Шепелеву.

«Жанна предупреждала, что они будут гадить. С момента ее смерти прошло четыре года, и все это время длятся судебные разбирательства. Мол, неправильно распределено наследство, неправильно доли в доме проданы и т. д. Судебный иск длится и сейчас. По факту в будущем от этого будет страдать Платон»,— цитирует издание слова Шепелева в адрес родителей умершей жены.

Частично раздоры были вызваны домом, для которого в 2013-м Шепелев и Фриске за 38 млн руб. купили участок и начали вместе строить. Через два года певица умерла от рака. Половину принадлежащего ей особняка поровну поделили между сыном Платоном и родителями артистки — Владимиром и Ольгой Фриске. Часть Шепелева не изменилась.

Но тогда закончить стройку и въехать в дом телеведущий не смог не только из-за конфликта с родителями Жанны, но и из-за долга перед Русфондом, который собирал деньги на лечение Фриске. Речь идет о сумме в 21 633 214 руб., которую за две недели до смерти певицы забрали со счета ее родители. По суду деньги должны были возвращать мама и папа покойной поп-звезды и маленький Платон.

«Я выплатил 7 миллионов рублей за сына. Но как думаешь, любящие бабушка с дедушкой будут делать такую *** (гадость)? Также я выкупил доли родителей Жанны в нашем с ней доме»,— сообщил Шепелев в недавнем интервью Ксении Собчак.

Теперь по факту Шепелев совершенно законно владеет «домом раздора» и беспрепятственно может завершить в нем ремонт, чтобы там жить: он собственник ¾ дома, а Платон — ¼.

Но пока что в ближайшее время телеведущий планирует сначала сыграть свою вторую свадьбу в Италии, а потом купить там квартиру или дачу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас Дмитрий развивает свое шоу на YouTube «Папки», которое пока не может похвастаться высокими рейтингами. Самым успешным по просмотрам стал выпуск с Региной Тодоренко, собравший 129 тысяч просмотров. Также Дмитрий ведет литературные встречи в деловом женском клубе, который основала его новая избранница Екатерина Тулупова.

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