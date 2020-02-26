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«Я бомжей возить не буду»: в Запорожье водитель с криками выгнал из маршрутки пенсионера (видео)
В Запорожье водитель маршрутки выгнал пенсионера, который хотел воспользоваться правом льготного проезда. Ранее в Умани наказали водителя, выгнавшего из транспорта детей погибшего на Донбассе воина.
Видео, снятое в маршрутном такси, в сеть выложил «Голос Запорожья». Выгоняя пожилого мужчину, водитель кричал, что не будет «возить бомжей».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре ищут свидетелей инцидента в городской маршрутке, водитель которого отказывался везти по УБД участника военных действий на Донбассе, лишившегося ноги.
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В Одессе 8-летнего мальчика с инвалидностью не пускали на концерт в филармонии: детали скандала (видео)
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...