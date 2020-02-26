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Общество и люди

«Я бомжей возить не буду»: в Запорожье водитель с криками выгнал из маршрутки пенсионера (видео)

11:39 26 февраля 2020 511
Конфликт в маршрутке
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье водитель маршрутки выгнал пенсионера, который хотел воспользоваться правом льготного проезда. Ранее в Умани наказали водителя, выгнавшего из транспорта детей погибшего на Донбассе воина.

Видео, снятое в маршрутном такси, в сеть выложил «Голос Запорожья». Выгоняя пожилого мужчину, водитель кричал, что не будет «возить бомжей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре ищут свидетелей инцидента в городской маршрутке, водитель которого отказывался везти по УБД участника военных действий на Донбассе, лишившегося ноги.

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