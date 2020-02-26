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Зеленский ответил на слухи о переговорах с Тигипко (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко, возможное назначение которого премьер-министром активно обсуждают в социальных сетях.
«Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда», — заявил Зеленский в блиц-интервью журналистке Власте Лазур.
Я дійсно зустрічався з Тігіпко — Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ сообщили, что действующий премьер Алексей Гончарук может уйти в отставку «по собственному желанию».
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