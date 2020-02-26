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Украина

Зеленский ответил на слухи о переговорах с Тигипко (видео)

11:50 26 февраля 2020 550
Владимир Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко, возможное назначение которого премьер-министром активно обсуждают в социальных сетях.

«Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда», — заявил Зеленский в блиц-интервью журналистке Власте Лазур.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ сообщили, что действующий премьер Алексей Гончарук может уйти в отставку «по собственному желанию».

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