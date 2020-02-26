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Украина

Потеплеет до +15, но не везде: синоптик рассказала, кому повезет с погодой 27 февраля

12:18 26 февраля 2020 151
Дождь зимой
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 27 февраля, влажную погоду с дождями, а на западе и с мокрым снегом, обусловят атмосферные фронты циклона Zehra.

«Такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до + 2 + 6 градусов. Теплее, до апрельских значений, в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня в этих районах ожидается до + 10 + 15 градусов. На остальной территории будет + 4 + 8 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, сильные, до штормовых, порывы ветра ожидаются в Запорожье, Крыму, в Николаевской, Донецкой и Луганской областях, а также в районах Днепра. На остальной территории — умеренный западный и юго-западный ветер.

«Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем восток Украины еще побудет в сухой погоде — дожди ожидаются к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером — прояснится», — уточняет синоптик.

В Киеве 27 февраля ожидается дождь. Температура воздуха снизится до +6 градусов.

«К концу недели, на выходных, похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет. Планируйте работу, прогулки и гардероб вместе с прогнозом погоды», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 февраля ураганный ветер на территории страны несколько утих, а температура воздуха днем повысилась.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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