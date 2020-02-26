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Подорвался на взрывном устройстве: на Донбассе погиб украинский боец
В среду, 26 февраля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве. Ранее, во время атаки боевиков 18 февраля на Донбассе погиб 22-летний боец Максим Хитайлов из Полтавской области.
О подорвавшемся бойце сообщил полковник ВСУ Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины. Данных о том, в каком подразделении служил боец ВСУ, и в каком районе это произошло, нет.
По состоянию на полдень среды, боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении. Противник применил противотанковые гранатометы, в том числе и станковый, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе погиб младший сержант Василий Муха. Во время боя Василий Муха вел огонь из пулемета. Тогда в бойца попали три пули, в том числе и снайпера — именно она стала смертельной.
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