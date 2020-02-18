Украина

Было всего 22: в сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем во время атаки боевиков на Донбассе

Вследствие обострения на фронте и попытки врага устроить прорыв возле Золотого погиб 22-летний военнослужащий ВСУ. Максим Хитайлов был родом из Лохвицкого района Полтавской области.

Солдат Максим Хитайлов служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Контракт подписал в апреле 2019 года.

Погибшего бойца не успели вынести из района обстрела. Предполагается, что обмен погибшими состоится 19 февраля.

Напомним, бой в районе Золотого на участке у Хутора Вольный начался около пяти часов утра 18 февраля. Жители вспоминают, что такого по интенсивности обстрела не помнят с 2018 года.

Фото Nina Boich/Facebook



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter