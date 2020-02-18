24.26 / 24.47 26.24 / 26.59
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Было всего 22: в сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем во время атаки боевиков на Донбассе

18:57 18 февраля 2020 161
боец
Инф. «ФАКТОВ»

Вследствие обострения на фронте и попытки врага устроить прорыв возле Золотого погиб 22-летний военнослужащий ВСУ. Максим Хитайлов был родом из Лохвицкого района Полтавской области.

скрин

Солдат Максим Хитайлов служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Контракт подписал в апреле 2019 года.

скрин

Погибшего бойца не успели вынести из района обстрела. Предполагается, что обмен погибшими состоится 19 февраля.

скрин

Напомним, бой в районе Золотого на участке у Хутора Вольный начался около пяти часов утра 18 февраля. Жители вспоминают, что такого по интенсивности обстрела не помнят с 2018 года.

Фото Nina Boich/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Зеленский и Путин

Путин открыто унизил Зеленского и показал, как Кремль на самом деле относится к Украине

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер