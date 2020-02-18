- 19:10 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:04 Обучаем «русскому языку»: сеть возмутил странный товар на прилавке «Укрпочты»
- 19:03 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:57 Было всего 22: в сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем во время атаки боевиков на Донбассе
- 18:41 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ
- 18:34 Вывезут не всех: стали известны подробности эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса
- 18:25 Европа готова «слить» Украину, Путин пользуется моментом, — генерал
- 18:21 «Слишком старый и жадный»: Аль Пачино бросила его 40-летняя подруга
- 18:12 «Скоро домой пойду»: Дмитрий Дибров опроверг информацию об инсульте
- 18:10 «Шахтер» – «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 17:53 Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала
- 17:49 Нежная дружба щенка и голубя умилила сеть
Было всего 22: в сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем во время атаки боевиков на Донбассе
Вследствие обострения на фронте и попытки врага устроить прорыв возле Золотого погиб 22-летний военнослужащий ВСУ. Максим Хитайлов был родом из Лохвицкого района Полтавской области.
Солдат Максим Хитайлов служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Контракт подписал в апреле 2019 года.
Погибшего бойца не успели вынести из района обстрела. Предполагается, что обмен погибшими состоится 19 февраля.
Напомним, бой в районе Золотого на участке у Хутора Вольный начался около пяти часов утра 18 февраля. Жители вспоминают, что такого по интенсивности обстрела не помнят с 2018 года.
Фото Nina Boich/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?