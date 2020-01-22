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Украина

До конца контракта оставалось 10 дней: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

18:50 22 января 2020 212
Василий Муха
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 20 января на Донбассе погиб младший сержант Василий Муха, житель села Пески-Радьковские Боровского района. 22 января в зоне проведения ООС погиб боец Николай Сорочук.

Как сообщает ХарківTimes, Василий Муха был командиром машины мотопехотного отделения 56-й отдельной мотопехотной бригады.

По данным харьковского волонтера Бориса Редина, жизнь защитника Украины оборвала снайперская пуля. «До конца контракта оставалось 10 дней. Вечная память», — сообщил Редин в Facebook-группе «Інфоцентр Євро Харків.

Василия Муху приняли на контрактную службу 31 января 2019 года.

Военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин рассказал, что во время последнего боя Василий Муха вел огонь из пулемета, когда в него попало три пули. Одну из них выпустил снайпер боевиков — она и стала смертельной.

Как сообщалось ранее, Украина заявила, что разведение по всей линии разграничения недопустимо.

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