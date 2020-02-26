Украина

В Харькове снова проголосовали за переименование проспекта в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет снова поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Решение было принято на сессии 26 февраля 62 голосами, сообщает местный интернет-ресурс Newsroom.

Результативное голосование состолось несмотря на то, что один из депутатов заявил о многочисленных процедурных нарушениях.

По его словам, бюджетников принуждали поддерживать петицию за возвращение проспекту имени Жукова.

«Даже если решение будет поддержано, я советую не спешить его выполнять и тратить 110 тысяч бюджетных гривен, потому что его все равно отменят», — заявил депутат.

Как известно, в первый раз горсовет поддержал возвращение проспекту имени Жукова в июне 2019 года, однако суд Харьковский окружной административный суд отменил это решение. После того, как Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу на решение суда низшей инстанции, мэрия открыла общественное обсуждение. По ее данным, за Жукова высказались более 11 тысяч человек.



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