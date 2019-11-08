Общество и люди

Проспекта Жукова в Харькове не будет

В Харькове суд оставил без изменений решение, которым было отменено переименование проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Об этом адвокат Владимир Рысенко, который представляет Харьковский антикоррупционный центр, сообщил в Facebook.

«Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет!» — прокомментировал итог судебного процесса Владимир Рысенко.

Ранее сообщалось, что городской голова Харькова Геннадий Кернес предложил жителям поддержать петицию, в которой говорится о переименовании нынешнего проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Напомним, недавно памятный барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали со стены здания областного военкомата. Как видный деятель советского режима, маршал Жуков попадает под закон о декоммунизации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter