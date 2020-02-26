Украина

Самосожжение под офисом Зеленского: на Банковой отреагировали на ЧП

В Офисе президента Украины отреагировали на попытку самосожжения на Банковой, где в это время проходил митинг медиков.

«По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив, у него ожоги легкой степени. Его увезла «скорая», — сообщили в Офисе президента и добавили, что у мужчины, по предварительным данным, возникли проблемы с местной властью.

Тем временем пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники отдела обращения граждан ОП отправились на встречу с попытавшимся себя сжечь мужчиной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы 48-летняя женщина устроила самоподжог. Ее госпитализировали с ожогами 30 процентов тела.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter