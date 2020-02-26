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В Греции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19
В Греции подтвердили первый в стране случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19 — заболела 38-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Италии.
Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.
Женщина проживает в портовом городе Салоники на севере страны
«Власти сообщили, что пациентке — 38 лет, и она недавно побывала в северной Италии», — пишут местные журналисты.
Медики приняли решение поместить и женщину, и ее семью на 14-дневный карантин.
Напомним, количество жертв китайского коронавируса в северных регионах Италии достигло 11.
Также первые случаи коронавируса 25 февраля были зафиксированы в Хорватии, а также в Алжире.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!