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В Греции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19

14:27 26 февраля 2020 68
В Греции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Греции подтвердили первый в стране случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19 — заболела 38-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Италии.

Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

Женщина проживает в портовом городе Салоники на севере страны

«Власти сообщили, что пациентке — 38 лет, и она недавно побывала в северной Италии», — пишут местные журналисты.

Медики приняли решение поместить и женщину, и ее семью на 14-дневный карантин.

Напомним, количество жертв китайского коронавируса в северных регионах Италии достигло 11.

Также первые случаи коронавируса 25 февраля были зафиксированы в Хорватии, а также в Алжире.

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