Самосожжение под Офисом Зеленского: медики сделали тревожное заявление

Происшествия

Состояние Александра Бурлакова, совершившего попытку самосожжения у здания Офиса Президента 26 февраля, оценивается как тяжелое. Об этом УНН сообщили медики на месте происшествия.

По их словам, в настоящее время сумчанин находится в Киевской городской клинической больнице № 2 «Ожоговый центр». Вместе с ним госпитализировали и другого участника акций протеста, который пытался помочь горевшему и обжег руки.

Справедливости ради стоит отметить, что мужчина попал на акцию протеста медиков специально ради экстремального протеста. Его одежда была пропитана горючим веществом, поэтому быстро потушить огонь не удавалось.

Как сообщалось, в Офисе президента Украины заявили, что мужчина получил ожоги легкой степени и в настоящее время к нему в больницу отправились сотрудники отдела обращения граждан Офиса, чтобы разобраться с его проблемой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter