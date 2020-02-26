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Самосожжение под Офисом Зеленского: медики сделали тревожное заявление
Состояние Александра Бурлакова, совершившего попытку самосожжения у здания Офиса Президента 26 февраля, оценивается как тяжелое. Об этом УНН сообщили медики на месте происшествия.
По их словам, в настоящее время сумчанин находится в Киевской городской клинической больнице № 2 «Ожоговый центр». Вместе с ним госпитализировали и другого участника акций протеста, который пытался помочь горевшему и обжег руки.
Справедливости ради стоит отметить, что мужчина попал на акцию протеста медиков специально ради экстремального протеста. Его одежда была пропитана горючим веществом, поэтому быстро потушить огонь не удавалось.
Как сообщалось, в Офисе президента Украины заявили, что мужчина получил ожоги легкой степени и в настоящее время к нему в больницу отправились сотрудники отдела обращения граждан Офиса, чтобы разобраться с его проблемой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?