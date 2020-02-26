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Украина

Гончарук объявил, что украинцам теперь будут платить за героизм

16:02 26 февраля 2020 97
Деньги
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство установил денежные вознаграждения для украинцев, которые совершили геройский поступок. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, зачем он встречался с Сергеем Тигипко.

Как сообщает Telegram-канал Алексея Гончарука, на заседании правительства было решено, что 207 украинцев получат по 105 тыс. грн за совершение геройских поступков. Эти выплаты будут оформлены как одноразовая помощь государства.

Ранее сообщалось, что Минюст Украины проиграл апелляцию в Европейском суде по правам человека о выплатах компенсаций люстрированным чиновникам, работавшим при президенте Януковиче. При этом решение ЕСПЧ не обязывает к отмене закона о люстрации или к автоматическому восстановлению всех люстрированных чиновников — необходимо лишь сузить перечень должностей, на которые распространяется люстрация.

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