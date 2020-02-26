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В Кабмине хотят доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию
После того, как Конституционный суд признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для ряда категорий украинцев, Кабинет Министров решил идти другим путем.
В соответствии с решением, принятым на заседании Кабмина 26 ноября, работающим гражданам будут доплачивать более чем 500 грн за более поздний выход на пенсию. Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук.
«Решение правительства — в случае одобрения парламентом — позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам», — написал премьер.
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Напомним, согласно действующему законодательства для выхода на пенсию в 60 лет украинцам уже в 2028 году понадобится иметь 35 лет подтвержденного трудового стажа.
В то же время в Верховную Раду поступил на рассмотрение законопроект, призванный изменить нынешнюю пенсионную систему, запустив обязательный накопительный уровень. Согласно законопроекту, работодатель должен каждый месяц отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник — еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет. По желанию работник может увеличить процент отчисления. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его зарплаты.
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