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Германия стала еще одной страной, где разрешили эвтаназию

17:48 26 февраля 2020 174
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Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 26 февраля, судьи федерального суда Германии приняли решение о том, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны. Напомним, в 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию.

Как пишет Deutsche Welle, суд ФРГ признал, что право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека. Человек имеет право совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

Вместе с тем, судебное решение не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

Напомним, в ноябре 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который разрешает при наличии ряда условий помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о старейшем австралийском ученом Дэвиде Гудолле, который ушел из жизни в Швейцарии с помощью эвтаназии. Профессор не страдал неизлечимым заболеванием, но в силу возраста больше не мог самостоятельно себя обслуживать. В момент его ухода звучала «Ода к радости» из 9-й симфонии Бетховена.

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