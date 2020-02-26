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Во Франции оправдали активистку Femen, "убившую" воскового Путина

19:08 26 февраля 2020 5
девушка и восковая фигура
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 26 февраля, Касационный суд Франции вынес решение в пользу бывшей участницы Femen Яны Ждановой, которая 2014 в парижском музее Гревен проткнула восковую фигуру российского президента Владимира Путина.

Как сообщает RFi, суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать действия активистки «эксгибиционизмом».

Напомним, в июне 2014 года Яна Жданова устроила в музее восковых кукол Гревен акцию «Кукла Пуду» в знак протеста против войны на Донбассе. Акция состоялась 5 июня, когда Владимир Путин приехал во Францию ​​на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Девушка пронесла в музей осиновый кол и вонзила его в «Путина». Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального и морального ущерба.

Жданова назвала свой поступок политическим высказыванием в художественной форме.

В 2017 году Апелляционный суд Парижа оправдал Жданову, однако в начале 2018-го Кассационный суд отменил это решение и назначил новое рассмотрение дела в Апелляционном суде. Прокурор требовал приговорить активистку к трем месяцам условного заключения и штрафу в размере двух тысяч евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полуголые активистки Femen пытались сорвать митинг фашистов в Испании.

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