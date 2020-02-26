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киевская афиша

Масленица на ВДНХ и проводы зимы в Пирогово: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

27 февраля — балет «Раймонда»,

28 февраля — опера «Флория Тоска»,

29 февраля в 12:00 — балет «Чиполлино», в 19:00 — опера «Мадам Баттерфляй»,

1 марта — балет «Лебединое озеро»,

3 марта — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада»,

4 марта — опера «Богема», начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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27 февраля в 19:00 в кафедральном соборе Святого Александра состоится концерт Stabat Mater. В программе выступят Елена Свищ, Елена Горяйнова и камерный оркестр La Virgola.

Адрес: ул Костельная, 17.

Вход свободный.

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29 февраля и 1 марта на ВДНХ пройдет праздник «Запальна Масляна». В программе: конкурсы, выступления народных коллективов и поп-исполнителей.

29 февраля выступят: Артур Боссо, Алина Гросу, Олег Кензов и Оля Цибульская.

1 марта — AVIATOR, Гайтана, Павел Зибров и группа «ТІК».

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.

Вход свободный.

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29 февраля и 1 марта в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово приглашают на проводы зимы и празднование Масленицы. В программе: выступление фольклорных коллективов из разных областей; старинные обряды; народные забавы «Перетягивание каната», «Сбивание с колоды»; мастер-класс по народному танцу и конкурсы; сжигание символа зимы и обряд очищения огнем.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 15—50 грн.

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До 17 марта в Центральном доме художника открыта выставка украинских художников «Пробуждение». В экспозиции представлены пейзажи А. Шабадея, И. Гудзикевича, натюрморты Е. Римана, Л. Поляковой, С. Зацепина, женские образы М. Журиковой.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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До 23 марта в Щербенко Арт Центре можно посетить выставку живописи Влады Ралко «Зона тиші. Фрагменти».

Адрес: ул. Михайловская, 22 В.

Вход свободный.

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До 15 апреля в Bereznitsky Art Foundation проходит выставка Юрия Сивирина «Черное зеркало». Художник находит свои образы в медийных изображениях и лентах соцсетей.

Адрес: ул. Кожемяцкая, 22.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 27 февраля — Мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5); Национальный музей Тараса Шевченко (бул. Тараса Шевченко, 12); Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9). 28 февраля — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б); Музей оккупации Киева (ул. Славгородская, парк Партизанской славы).

29 февраля — Литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 121); Музей гетманства (ул. Спасская, 16б). 2 марта — Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а); Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова (ул. Андреевский спуск, 13). 3 марта — Киевский музей им. А. С. Пушкина (ул. Кудрявская, 9); Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5а). 4 марта — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Богдана Хмельницого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) с 10:00 до 14:00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что США вернули Украине картину из музея Ханенко, украденную во время Второй мировой войны

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