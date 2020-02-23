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Самые красивые поздравления с Масленицей в стихах и прозе
Масленица — веселый праздник. В этом году ее отмечают с 24 февраля до 1 марта.
«ФАКТЫ» подготовили для вас много рецептов блинов, а также — прекрасные поздравления для ваших друзей.
Зиму смело провожаю,
С Масленицей поздравляю,
Приглашай к себе тепло,
Радуйся — врагам назло,
Солнца больше в серый быт,
Дома стол уже накрыт,
Пусть друзья не забывают
И блинами угощают.
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
***
До Великого поста
Есть неделя неспроста —
Чтоб прощенья попросить,
Не забыть в ответ простить.
Чтоб нам счастливо жилось,
Чтобы «елось и пилось»,
Чтобы блины не подгорели
На этой масленой неделе!
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!
***
Ура! Прекрасная причина
Прожить неделю без диеты —
Веселый праздник нынче блинный
Снимает строгие запреты.
И вволю ешь блины с вареньем,
Чтоб стала жизнь безумно сладкой,
Икру клади без промедленья,
Да красную, чтоб быть достатку,
И маслом мажь их пожирнее —
Пусть гладко все дела вершатся!
А в душу же твою быстрее
Весне желаю я ворваться!
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