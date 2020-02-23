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Общество и люди

Самые красивые поздравления с Масленицей в стихах и прозе

5:37 24 февраля 2020 111
Масленица
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Масленица — веселый праздник. В этом году ее отмечают с 24 февраля до 1 марта.

«ФАКТЫ» подготовили для вас много рецептов блинов, а также — прекрасные поздравления для ваших друзей.

Зиму смело провожаю,
С Масленицей поздравляю,
Приглашай к себе тепло,
Радуйся — врагам назло,
Солнца больше в серый быт,
Дома стол уже накрыт,
Пусть друзья не забывают
И блинами угощают.

Масленица

***
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

***
До Великого поста
Есть неделя неспроста —
Чтоб прощенья попросить,
Не забыть в ответ простить.

Чтоб нам счастливо жилось,
Чтобы «елось и пилось»,
Чтобы блины не подгорели
На этой масленой неделе!

Масленица

***
Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

***
Ура! Прекрасная причина
Прожить неделю без диеты —
Веселый праздник нынче блинный
Снимает строгие запреты.

И вволю ешь блины с вареньем,
Чтоб стала жизнь безумно сладкой,
Икру клади без промедленья,
Да красную, чтоб быть достатку,

И маслом мажь их пожирнее —
Пусть гладко все дела вершатся!
А в душу же твою быстрее
Весне желаю я ворваться!

Масленица

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