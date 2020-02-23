Общество и люди

Самые красивые поздравления с Масленицей в стихах и прозе

Масленица — веселый праздник. В этом году ее отмечают с 24 февраля до 1 марта.

«ФАКТЫ» подготовили для вас много рецептов блинов, а также — прекрасные поздравления для ваших друзей.

Зиму смело провожаю,

С Масленицей поздравляю,

Приглашай к себе тепло,

Радуйся — врагам назло,

Солнца больше в серый быт,

Дома стол уже накрыт,

Пусть друзья не забывают

И блинами угощают.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

***

До Великого поста

Есть неделя неспроста —

Чтоб прощенья попросить,

Не забыть в ответ простить.

Чтоб нам счастливо жилось,

Чтобы «елось и пилось»,

Чтобы блины не подгорели

На этой масленой неделе!

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

***

Ура! Прекрасная причина

Прожить неделю без диеты —

Веселый праздник нынче блинный

Снимает строгие запреты.

И вволю ешь блины с вареньем,

Чтоб стала жизнь безумно сладкой,

Икру клади без промедленья,

Да красную, чтоб быть достатку,

И маслом мажь их пожирнее —

Пусть гладко все дела вершатся!

А в душу же твою быстрее

Весне желаю я ворваться!

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