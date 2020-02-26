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Происшествия

В Киеве горят гаражи: Троещину затянуло дымом (видео)

19:46 26 февраля 2020 427
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве на Троещине пожар. По предварительной информации, горят гаражи на станции СТО, которые находятся параллельно улице Закревского.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

«На Троещине что-то серьезно пылает. Говорят, что это гаражи СТО, параллельно улице Закревского. Информация уточняется», — подпись под видео.

Огонь распространяется очень быстро. На данный момент общая площадь пожара неизвестна. Нет информации о жертвах и пострадавших. На месте работают спасатели и правоохранители, дежурят медики.

Как сообщает «Информатор», пожар начался на территории гаражного кооператива в районе улиц Закревского и Электротехнической. Там загорелись четыре грузовых автомобиля. На этой же территории находится СТО.

Напомним, два дня назад в Голосеевском районе Киева сгорел ресторан на территории ВДНХ. Ранее в столице горела СТО на Куреневке.

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